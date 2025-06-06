Της Έλενας Γαλάρη

Η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στους δημόσιους υπαλλήλους συζητήθηκε στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από παρέμβαση της ΑΔΕΔΥ που άσκησε παρέμβαση υπέρ εργαζομένου του υπουργείου Παιδείας, ο οποίος με την προσφυγή του ζητούσε να υποχρεωθεί το Δημόσιο να του καταβάλει αποζημίωση που αντιστοιχεί στα επιδόματα εορτών (Χριστουγέννων - Πάσχα) και θερινής αδείας για τα έτη 2023 και 2024.

Βίντεο από την κινητοποίηση δημοσίων υπαλλήλων στο ΣτΕ:

Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι "η παράλειψη του νομοθέτη να επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας αντίκειται στο Σύνταγμα και ειδικότερα στις αρχές της ανθρώπινης αξίας, της ισότητας, της ισότητας στα δημόσια βάρη και της αναλογικότητας, καθώς και σε διατάξεις του Ευρωπαϊκού δικαίου (Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οδηγία 2022/2041/ΕΕ).

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι θα έπρεπε, σε κάθε περίπτωση, να του καταβληθούν ευθέως τα ζητούμενα ποσά, μέσω της επέκτασης διατάξεων του ατομικού Εργατικού Δικαίου, λόγω της επιβαλλόμενης από την Ευρωπαϊκή οδηγία 2022/2041/ΕΕ ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, αναφορικά με τη διασφάλιση επαρκούς κατωτάτου μισθού ο οποίος να εγγυάται την αξιοπρεπή διαβίωσή τους.

Η δικηγόρος της ΑΔΕΔΥ που άσκησε παρέμβαση υπέρ του ενάγοντος δημοσίου υπαλλήλου, υποστήριξε ότι τα επιδόματα νομοθετήθηκαν αρχικά το 1951 και το 2012 καταργήθηκαν λόγω οικονομικών συγκυριών, οι οποίες δεν υπάρχουν πλέον.

"Υπάρχει παράλειψη της Πολιτείας να τα επαναφέρει, προκειμένου οι δημόσιοι υπάλληλοι να εξασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Παραβιάζεται η Ευρωπαϊκή νομοθεσία και η συνταγματική αρχή της ισότητας", ανέφερε μεταξύ αλλων, προσθέτοντας ότι αν και

υπάρχουν δημοσιονομικά πλεονάσματα, τα επιδόματα δεν επαναφέρονται.

Από την πλευρά τους οι συνήγοροι του Δημοσίου τόνισαν, ότι η ΑΔΕΔΥ ζητεί στην ουσία να νομοθετήσει η Πολιτεία για να επανέλθουν τα δώρα και ρώτησαν αν αυτό είναι αρμοδιότητα του ΣτΕ, το οποίο εισέρχεται πλέον στο νομοθετικό πλαίσιο.

Ο εισηγητής Ιωάννης Μιχαλακόπουλος κατά την εισήγησή του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στον ισχυρισμό του δημοσίου, (το οποίο αρνείται ότι η μη θεσμοθέτηση των επιδομάτων εορτών και αδείας είναι αντισυνταγματική) ότι η επαναφορά των δώρων θα έχει «μόνιμο ετήσιο δημοσιονομικό κόστος 1,37 δις. ευρώ χωρίς εργοδοτικές εισφορές και συνολικώς 1,55 δις. ευρώ συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών».

δεν παραβιάζεται οποιαδήποτε συνταγματική διάταξη ή αρχή και ιδίως οι διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1, 4 παρ. 1 και 5, 25, καθώς και 103 παρ. 1 εδ. α΄ του Συντάγματος».

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η οποία θα έχει πιλοτικό χαρακτήρα, είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας περίπου 500 δημόσιοι υπάλληλοι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.