Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ. το πρωί της Παρασκευής, όταν Τούρκοι τελωνειακοί εντόπισαν από την πλευρά της Τουρκίας ένα φορτηγό που μετέφερε ψάρια και στο οποίο βρέθηκαν 30 πιστόλια.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι ελληνικές Αρχές, οι οποίες αναμένουν από τις ανακρίσεις που γίνονται να μάθουν εάν το φορτίο αυτό θα κατέληγε στην Ελλάδα ή αν θα περνούσε σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.