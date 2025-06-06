Λογαριασμός
Συναγερμός στον Έβρο: Εντοπίστηκαν 30 πιστόλια σε φορτηγό με ψάρια

Οι ελληνικές Αρχές εξετάζουν τώρα εάν το φορτίο αυτό θα κατέληγε στην Ελλάδα ή αν θα περνούσε σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα

Περιπολικο

Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ. το πρωί της Παρασκευής, όταν Τούρκοι τελωνειακοί εντόπισαν από την πλευρά της Τουρκίας ένα φορτηγό που μετέφερε ψάρια και στο οποίο βρέθηκαν 30 πιστόλια.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι ελληνικές Αρχές, οι οποίες αναμένουν από τις ανακρίσεις που γίνονται να μάθουν εάν το φορτίο αυτό θα κατέληγε στην Ελλάδα ή αν θα περνούσε σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. 

