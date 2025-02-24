Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στην 3η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο 31 ετών Σέρβος που κατέστη κατηγορούμενος ύστερα από καταγγελία 33χρονης συμπατριώτισσάς του ότι την εξανάγκαζε, με απειλή μαχαιριού ή/και χρήση σωματικής βίας, σε γενετήσιες πράξεις, ενώ την απειλούσε πως θα στείλει υλικό με προσωπικές τους στιγμές στον σύντροφό της και σε συνεργάτες της (εκδικητική πορνογραφία).

Ο κατηγορούμενος φέρεται να αρνήθηκε τις καταγγελλόμενες πράξεις - που σύμφωνα με τη γυναίκα συνέβησαν τους προηγούμενες 2,5 μήνες- τονίζοντας ότι διατηρούσαν περιστασιακά ερωτική σχέση και ότι όλα συνέβησαν με τη συναίνεσή της. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος υπό τους όρους να μην επικοινωνεί και να μην προσεγγίζει την 33χρονη, αλλά και να δίνει το «παρών» ενώπιον της ελληνικής προξενικής αρχής στον τόπο κατοικίας τους, τη Σερβία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

