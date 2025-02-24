Κανονικά φαίνεται πως θα λειτουργήσουν Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου, την ημέρα της απεργίας και του συλλαλητηρίου για τα δύο χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών, Σπύρος Ρεβύθης:

«Επειδή μας ρωτάτε και έχετε δικαιολογημένη αγωνία για το τι θα γίνει με τις Σταθερές Συγκοινωνίες της Αθήνας (ΜΕΤΡΟ-ΗΣΑΠ-ΤΡΑΜ) την Παρασκευή στις 28/2/25 εν όψη των συγκεντρώσεων που κάλεσε ο σύλλογος συγγενών θυμάτων Τεμπών 2023.

Πρέπει να γνωρίζεται ότι οι εργαζόμενοι, πήραμε απόφαση, να εξυπηρετήσουμε την προσέλευση και την αποχώρηση του κόσμου προς και από το κέντρο της Αθήνας, ώστε να εξασφαλιστεί η μαζικότερη δυνατή συμμετοχή διαδηλωτών. Για περισσότερες λεπτομέρειες θα βγουν ανακοινώσεις επίσημα με τις σφραγίδες των σωματείων μας, τις επόμενες ημέρες».

