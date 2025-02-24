Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά της Αμοργού

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 13:33 ανοιχτά της Αμοργού.

Σύμφωνα με την μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 17,3 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο είναι στα 15 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού.

Η σεισμική ακολουθία συνεχίζεται μεταξύ της Αμοργού και της Σαντορίνης, αλλά με ύφεση τις τελευταίες ημέρες, με τους επιστήμονες να την παρακολουθούν διαρκώς.

