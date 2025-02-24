Κανονικά θα συμμετάσχει στην ιατροδικαστική διερεύνηση της υπόθεσης του θανάτου του 39χρονου Βασίλη Καλογήρου, η προϊσταμένη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας κ. Ρουμπίνη Λεονταρή, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών απέρριψε το αίτημα που είχε υποβάλει η ίδια για εξαίρεση από της από την υπόθεση επικαλούμενη προσωπικούς λόγους.

Υπενθυμίζεται ότι η κυρία Λεονταρή υπέβαλε προ ημερών αίτημα εξαίρεσής της από την υπόθεση μιλώντας για κατακρεούργηση της προσωπικότητάς της ενώ είχε κάνει λόγω και για συνομωσιολογικά σενάρια που είχαν στόχο να «απαξιώσουν τελικά το πόρισμα της ιατροδικαστικής έρευνας με αυθαίρετα συμπεράσματα».

Λίγο αργότερα όμως, με δήλωσή τους οι γονείς του Βασίλη Καλογήρου έκαναν γνωστό ότι εμπιστεύονται την ιατροδικαστή και ουδέποτε υπέβαλαν αίτημα εξαίρεσής της από την υπόθεση.

