Εξιτήριο από το Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» πήρε το 2 ετών αγόρι που παρασύρθηκε, μαζί με τους γονείς του, από αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 46χρονος, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Όπως επιβεβαίωσε συγγενικό πρόσωπο του ανήλικου, το αγοράκι βρίσκεται στο σπίτι του παππού και της γιαγιάς του. Τα προηγούμενα 24ωρα νοσηλευόταν στην Παιδοχειρουργική Κλινική του «Παπαγεωργίου».

Οι γονείς του ανήλικου εξακολουθούν να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στη ΜΕΘ του ίδιου νοσηλευτικού ιδρύματος.

Στο μεταξύ, τον δρόμο για τις φυλακές πήρε, μετά την απολογία του στην 3η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο 46χρονος οδηγός.

Ο 46χρονος διώκεται σε βαθμό κακουργήματος για «επικίνδυνη οδήγηση στους δρόμους από άτομο που οδηγεί όχημα, μολονότι δεν είναι σε θέση να το πράξει με ασφάλεια, εξαιτίας της κατανάλωσης οινοπνεύματος, με αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη τριών ατόμων» (σ.σ. ασκήθηκε συμπληρωματική δίωξη για το ανήλικο παιδί), και για «σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή» (πλημμέλημα).

Απολογούμενος στην ανακρίτρια φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε πιει ένα ποτήρι τσίπουρο κατά τη διάρκεια γεύματος που είχε προηγηθεί της τριπλής παράσυρσης. Επεσήμανε, δε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι δεν είχε αναπτύξει ταχύτητα και πως ο δρόμος στο σημείο που «έχασε» το αυτοκίνητο είναι «επικίνδυνος».

Ανακρίτρια και εισαγγελέας, ομόφωνα, αποφάσισαν ότι θα πρέπει να κρατηθεί προσωρινά (αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές Λάρισας), λαμβάνοντας υπ' όψιν και το ιστορικό του 46χρονου που κατά το παρελθόν είχε καταληφθεί άλλες πέντε φορές να οδηγεί υπό την επήρεια οινοπνεύματος, μεταξύ αυτών όταν το 2020 παρέσυρε και τραυμάτισε μία 77χρονη στην Καλαμαριά.

Η έκτη φορά που συνελήφθη να οδηγεί έχοντας καταναλώσει αλκοόλ ήταν το πρωί της περασμένης Τετάρτης, 11 Σεπτεμβρίου, στην επαρχιακή οδό Περαίας-Πολυγύρου, όπου παρέσυρε την οικογένεια. Οι δύο μετρήσεις στις οποίες υπεβλήθη μετά από το τροχαίο έδειξαν ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ παραπάνω από το επιτρεπτό όριο οδήγησης και συγκεκριμένα 0,64 και 0,75 mg/l, αντίστοιχα.

Την ίδια ώρα, και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από πηγές του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου», οι δύο γονείς (37 ετών ο άντρας και 34 ετών η γυναίκα) εξακολουθούν να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στη ΜΕΘ του συγκεκριμένου νοσηλευτικού ιδρύματος. Η κατάσταση του 37χρονου κρίνεται κρίσιμη, ενώ κρίσιμη αλλά σταθερή χαρακτηρίζεται η κατάσταση της 34χρονης, η οποία υπεβλήθη, το τελευταίο 24ωρο, σε επέμβαση διακοπής της εγκυμοσύνης της και αφαίρεσης του εμβρύου που κυοφορούσε στον πέμπτο μήνα (κρίθηκε απαραίτητη από τους γιατρούς λόγω αρνητικών παλμών του εμβρύου). Το δύο ετών παιδί τους νοσηλεύεται σε απλή κλίνη στην Παιδοχειρουργική Κλινική του ίδιου νοσοκομείου.

