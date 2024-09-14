Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στους Αγίους Θεοδώρους στον Αλμυρό Μαγνησίας

Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση και επιχειρούν για την κατάσβεσή της 46 πυροσβέστες

UPDATE: 19:15
Φωτιά

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιοι Θεόδωροι του δήμου Αλμυρού Μαγνησίας.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 46 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 14 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Μαγνησία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark