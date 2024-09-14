Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιοι Θεόδωροι του δήμου Αλμυρού Μαγνησίας.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 46 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 14 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Άγιοι Θεόδωροι, του δήμου Αλμυρού #Μαγνησίας. Κινητοποιήθηκαν 46 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 14 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 14, 2024

Πηγή: skai.gr

