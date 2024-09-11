Σε σοβαρή κατάσταση είναι - σύμφωνα με πληροφορίες - το ζευγάρι (πιο σοβαρή ο άνδρας) που παρασύρθηκε μαζί με το ανήλικο παιδί τους το πρωί σήμερα από διερχόμενο όχημα στην ευρύτερη περιοχή της Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη. Το παιδί, 2 ετών, είναι σε καλή κατάσταση και νοσηλεύεται στην παιδοχειρουργική κλινική.

Η 34χρονη γυναίκα είναι έγκυος στον 5ο μήνα. Τόσο η ίδια, όσο και ο 37χρονος άνδρας υποβάλλονται σε απεικονιστικές και άλλες εξετάσεις, όπως και το παιδί. Το ζευγάρι αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις (φέρουν τραύματα, κατάγματα, θλάσεις κλπ).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.