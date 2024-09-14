Λογαριασμός
Βγήκαν καράβια στη...στεριά: Σφοδροί άνεμοι στον Παγασητικό «σάρωσαν» τα πάντα στο πέρασμά τους (φωτογραφίες)

Μεγαλύτερο πλήγμα έχουν υποστεί Αγριά, Άφησσος, Καλά Νερά και Λεφόκαστρο με τα κύματα να φτάνουν μέχρι και τα μαγαζιά, προκαλώντας ζημιές

Παγασητικός

Δυνατοί άνεμοι που πνέουν στον Παγασητικό, προκάλεσαν σήμερα καταστροφές στο παραλιακό μέτωπο, τόσο σε σκάφη, όσο και σε επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το magnisianews οι σφοδροί αέρηδες δεν άφησαν τίποτα στο πέρασμά τους, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι από τη μανία του ανέμου βγήκαν στη στεριά σκάφη, προκαλώντας ζημιές τόσα στα ιστιοφόρα όσο και τα καταστήματα. 

Μεγαλύτερο πλήγμα έχουν υποστεί Αγριά, Άφησσος, Καλά Νερά και Λεφόκαστρο με τα κύματα να φτάνουν μέχρι και τα μαγαζιά, προκαλώντας ζημιές.

Δείτε φωτογραφίες:

σκαφος

σκαφος

φωτο: Αθηνά Μουστακαλή
Πηγή: skai.gr

