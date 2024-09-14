Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στα Σπάτα καθώς αεροσκάφος της Air Horizont με 177 επιβαίνοντες πραγματοποίησε σήμερα το μεσημέρι αναγκαστική προσγείωση.

Το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση από τη Λάρνακα προς την Μπρατισλάβα όταν υποχρεώθηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στην Αθήνα λόγω ραγίσματος στον ανεμοθώρακα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν και έσπευσαν στο σημείο δυνάμεις της πυροσβεστικής.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.