Προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας μετά την καταγγελία που είδε το φως της δημοσιότητας για τον βάναυσο τραυματισμό γάτας, η οποία υπέστη ακρωτηριασμό στα τρία της πόδια.

Με εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, Δημήτρη Σμυρνή, ο εισαγγελέας ποινικής δίωξης Αναστάσιος Κεσίσης παρήγγειλε από την Αστυνομία τη διενέργεια ποινικής έρευνας για να εντοπιστεί ο δράστης, ενώ το αδίκημα που ερευνάται είναι αυτό του βασανισμού ζώου με ακρωτηριασμό.

Είχε προηγηθεί μήνυση στο αστυνομικό τμήμα Λαγκαδά από εκπρόσωπο φιλοζωικής οργάνωσης.

Ο πορτοκαλί γάτος, που ονομάστηκε «Ηφαιστος», δέχεται εδώ και λίγες ημέρες τις φροντίδες του κτηνιάτρου, Κυριάκου Αγαθαγγελίδη και σύντομα θα μπει και πάλι στο χειρουργείο για να υποβληθεί σε επέμβαση για την τοποθέτηση προσθετικών μελών, προκειμένου να καταφέρει να σταθεί ξανά στα πόδια του.

«Τέτοιες τομές δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε εμείς με νυστέρι»

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Αγαθαγγελίδης δήλωσε ότι πριν από μια εβδομάδα μετέφεραν την τραυματισμένη γάτα στο ιατρείο του. «Στην προκειμένη περίπτωση διαπίστωσα ότι οι τομές είχαν γίνει με αιχμηρό αντικείμενο. Το σημείο της τομής ήταν ευθύ, τέτοιες τομές δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε εμείς με νυστέρι.

Έστειλα τις φωτογραφίες σε καθηγητές στο πανεπιστήμιο της Καρδίτσας, ώστε να αξιολογήσουν και εκείνοι με την εμπειρία τους την υπόθεση και επιβεβαίωσαν τη δυσάρεστη διαπίστωσή μου ότι ο τραυματισμός προκλήθηκε από ανθρώπινο χέρι» σημείωσε ο κ. Αγγαθαγγελίδης, προσθέτοντας ότι τα τρία πόδια έχουν υποστεί ακρωτηριασμό και το τέταρτο φέρει επίσης σοβαρά τραύματα.

