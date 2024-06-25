Σε εξέλιξη είναι η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε δασική έκταση και στο Αντίρριο, στην περιοχή Πλατανίτη Ναυπακτίας.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100. 3, ο δήμαρχος Ναυπακτίας Βασίλης Γκίζας ανέφερε ότι διατάχθηκε προληπτικά εκκένωση των γύρω οικισμών, επισημαίνοντας ότι το μέτωπο είναι πολύ μεγάλο.

Μέσω του 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι από τους οικισμούς Μολύκρειο και Φραγκέικα να μετακινηθούν προς Αντίρριο καθώς και από την περιοχή Άνω Πλατανίτης προς Ναύπακτο.

Στο σημείο επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 26 οχήματα, ενώ από αέρος περιοδικά επιχειρούν 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα ελικόπτερο για τον συντονισμό των εναερίων μέσων. Η διαχείριση όλων των δυνάμεων πραγματοποιείται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «ΟΛΥΜΠΟΣ».

Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας στον Παλιάμπελο Βόνιτσας και τον Πολύγυρο Χαλκιδικής

Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας ενώ λίγο πριν τις 16.00 το μεσημέρι μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Ακτή Βολέρι, οικισμό Ζέφυρος να απομακρυνθούν προς Νέα Αρτάκη. πριο

Τα εναέρια μέσα προσπάθησαν να κόψουν την πορεία της φωτιάς προς κατοικημένες περιοχές ενώ έχουν μεταφερθεί και πολλές επίγειες δυνάμεις όπως και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και χωματουργικά μηχανήματα τη Περιφέρειας Στερεάς.

Στο σημείο επιχειρούν 43 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα, 15 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 25, 2024

Οριοθετήθηκαν και οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης στον Παλιάμπελο Βόνιτσας και τον Πολύγυρο Χαλκιδικής.

Πηγή: skai.gr

