Δικογραφία κατά αγνώστων θα σχηματιστεί μετά τη μήνυση που κατατέθηκε στο αστυνομικό τμήμα Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης, από εκπρόσωπο φιλοζωικής, για κακοποίηση ζώου αγκαλιάς. Η καταγγελία αφορά τον ακρωτηριασμό ενός γάτου στα τρία πόδια του, από ανθρώπινο χέρι.

Ο πορτοκαλί γάτος δέχεται εδώ και λίγες ημέρες τις φροντίδες του κτηνιάτρου, Κυριάκου Αγαθαγγελίδη και σύντομα θα μπει και πάλι στο χειρουργείο για να υποβληθεί σε επέμβαση για την τοποθέτηση προσθετικών μελών, προκειμένου να καταφέρει να σταθεί ξανά στα πόδια του.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κ. Αγαθαγγελίδης δήλωσε ότι, όταν πριν από μια εβδομάδα μετέφεραν το τραυματισμένο γατί στο ιατρείο του , ήταν σχεδόν παραμορφωμένο και αρχικά πίστεψε ότι οι τομές είχαν προκληθεί από κάποιο τροχαίο ατύχημα, αλλά τα τραύματα ήταν τόσο ιδιαίτερα που δεν ταίριαζαν με αυτά που έχει συναντήσει στα χρόνια που εργάζεται.

"Κάπoια τραύματα προέρχονται, σε αρκετές περιπτώσεις, από σύνθλιψη ή από τροχαία ατυχήματα. 'Αλλα αφορούν τραυματισμούς από άλλα ζώα, συνήθως σκυλιά και παγίδες. Στην προκειμένη περίπτωση διαπίστωσα ότι οι τομές είχαν γίνει με αιχμηρό αντικείμενο. Το σημείο της τομής ήταν ευθύ, τέτοιες τομές δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε εμείς με νυστέρι. Έστειλα τις φωτογραφίες σε καθηγητές στο πανεπιστήμιο της Καρδίτσας, ώστε να αξιολογήσουν και εκείνοι με την εμπειρία τους την υπόθεση και επιβεβαίωσαν τη δυσάρεστη διαπίστωσή μου ότι ο τραυματισμός προκλήθηκε από άνθρωπο" ανέφερε.

Σημειώνει, ότι τα τρία πόδια έχουν υποστεί ακρωτηριασμό και το τέταρτο, όμως, φέρει επίσης σοβαρά τραύματα .

"Θα γίνει χειρουργείο , θα μπουν εμφυτεύματα και πάνω σε αυτά θα τοποθετηθούν προσθετικά μέλη. Σε αυτή τη φάση προσπαθούμε να τον προστατεύσουμε από δευτερογενείς λοιμώξεις. Τον υποβάλαμε ήδη χθες σε πολύωρο χειρουργείο, θα του κάνουμε και αξονική τομογραφία, σε δύο εβδομάδες, για να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται τα οστά του».

Ο γάτος είναι, όπως λένε όσοι τον φροντίζουν, εξαιρετικά συνεργάσιμος και πολύ υπομονετικός. Του έδωσαν, μάλιστα, το όνομα του μυθικού θεού, προστάτη των ΑμεΑ, Ήφαιστου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.