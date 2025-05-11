Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθησαν πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Κυριακή 11 Μαΐου 2025, εντός νυχτερινού κέντρου διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη, ένας 39χρονος και ένας 40χρονος, οι οποίοι κατηγορούνται για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, από αστυνομικούς του Γραφείου Δίωξης Εκβιαστών του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, οργανώθηκε ειδική επιχειρησιακή δράση ελέγχων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, για τον εντοπισμό και την αποτροπή παράνομων ενεργειών που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα και τη ζωή των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 40χρονος, ο οποίος κατείχε παράνομα, στη ζώνη του παντελονιού του, πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε -12- φυσίγγια. Παράλληλα, στο ίδιο κατάστημα εντοπίστηκε και συνελήφθη και ο 39χρονος, για τον οποίο διαπιστώθηκε ότι ήταν ο ιδιοκτήτης του πιστολιού, με σχετική άδεια κατοχής και οπλοφορίας, και το είχε παραχωρήσει παράνομα στον συγκατηγορούμενό του.

Το πιστόλι, με τη γεμιστήρα και τα φυσίγγια κατασχέθηκαν και θα αποσταλούν στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: Thestival.gr

