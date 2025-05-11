Μαρία Καρυστιανού για τη Γιορτή της Μητέρας: «Δεν έχω οξυγόνο… Ημέρα γιορτής, μα πνίγομαι…»

Ημέρα συναισθηματικά φορτισμένη για τη Μαρία Καρυστιανού, η οποία με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας προχώρησε σε μια σπαρακτική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η κυρία Καρυστιανού που έχασε την κόρη της, Μάρθη, στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών συγκινεί με τα λόγια της. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει:

«Δεν έχω οξυγόνο….

Σήμερα ημέρα γιορτής, μα πνίγομαι… Γνωρίζοντας καλά ότι θα στερηθώ για ακόμα μια φορά εκείνο το ζεστό φιλί .. εκείνη την αγκαλιά ……..ΔΕΝ ΕΧΩ ΟΞΥΓΟΝΟ!

Σήμερα, ημέρα γιορτής, δεν θωρώ την ομορφιά μήτε τα γέλια….

ένα χαμόγελο λησμονώ… ένα μου λείπει πιότερο…από δω έως τον ουρανό….

Φως μου….

Ευγνωμοσύνη και ευλογία σε όλες τις μανούλες του κόσμου!

Μα επιπλέον δύναμη ψυχής και προσευχή για γαλήνη σε όλες τις μανούλες που βίωσαν το ανείπωτο, το απάνθρωπο , το αφύσικο.

Θα σας αγκαλιάσουμε ξανά!».

