Σε τραγωδία μετατράπηκε η εκδρομή για την οικογένεια από τη Γερμανία, καθώς ο 4χρονος γιος που είχε τραυματιστεί σοβαρά όταν κατέπεσε μαζί με τον πατέρα του σε χαράδρα, κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε απομονωμένη περιοχή στα σύνορα Ηλείας και Μεσσηνίας, κατέληξε.

Το παιδί, μετά από πολύωρη επιχείρηση διάσωσης σε εξαιρετικά δύσβατο σημείο κοντά στο φαράγγι της Νέδας, ανασύρθηκε βαριά τραυματισμένο και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης:

Ο πατέρας του, επίσης τραυματισμένος, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ.

Η κλήση για παροχή βοήθειας έχει γίνει στο 112.

Στην περιοχή κλήθηκε και η 6η ΕΜΑΚ.

