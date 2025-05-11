Συνελήφθη 55χρονος στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» με πάνω από 2,8 κιλά κοκαΐνης

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν το πρωί του Σαββάτου έναν 55χρονο αλλοδαπό, μέλος διεθνούς εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή κοκαΐνης και ηρωίνης στην ελληνική επικράτεια, μέσω της αεροπορικής οδού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο ελέγχων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στη χώρα μέσω αεροπορικών οδών, κατόπιν αστυνομικών ενεργειών και δημιουργία προφίλ («profiling»), εντοπίσθηκε ο 55χρονος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο κατηγορούμενος, προερχόμενος από χώρα του εξωτερικού, κατελήφθη να εισάγει στην ελληνική επικράτεια σημαντική ποσότητα κοκαΐνης και ηρωίνης, που είχε αποκρύψει στις αποσκευές του, μέσα σε σακούλες με αποξηραμένες γαρίδες.

Συνολικά, από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 16 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 2.835 γραμμάριων και αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, που περιείχε ηρωίνη, συνολικού μικτού βάρους 100 γραμμαρίων. Οι συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.