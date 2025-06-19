Μια 52χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα σήμερα το πρωί στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, στον κόμβο της Μάνδρας, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το δυστύχημα σημειώθηκε στις 7:20 το πρωί, όταν ένα φορτηγό συγκρούστηκε, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε η 52χρονη.

Η οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο νοσοκομείο όπου και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της τροχαίας για τα αίτια του δυστυχήματος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.