Δύο άτομα συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, με την κατηγορία ότι εκβίαζαν ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Προηγήθηκε καταγγελία του καταστηματάρχη στη Δίωξη Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, σύμφωνα με την οποία οι συλληφθέντες, ανάμεσά τους ένας εργαζόμενος στο κατάστημα, απαιτούσαν εκβιαστικά από τον περασμένο Φεβρουάριο την καταβολή 4.000 ευρώ, ισχυριζόμενοι ότι αποτελούν δεδουλευμένα.

Ο ίδιος επιχειρηματίας, κατέθεσε, επιπλέον, ότι τα δύο καταγγελλόμενα πρόσωπα μαζί με άλλους προέβησαν κατ' επανάληψη, μέχρι τον προηγούμενη μήνα, σε δυσφημιστικές ενέργειες εναντίον της επιχείρησής του με σκοπό να πληγεί αυτή οικονομικά.

Υπό αυτές τις συνθήκες οργανώθηκε, χθες το μεσημέρι, επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. και σε προκαθορισμένο ραντεβού οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν, όταν παρέλαβαν το παραπάνω χρηματικό ποσό σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση και απείθεια, η τελευταία πράξη επειδή αρνήθηκαν να υποβληθούν στην προβλεπόμενη εγκληματολογική σήμανση, ενώ οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

