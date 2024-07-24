Διαρροή χημικής ουσίας από δοχεία σε επιχείρηση με υφάσματα στη ΒΙ.ΠΕ. της Θεσσαλονίκης, προκάλεσε το πρωί την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο κλήθηκαν 30 πυροσβέστες με τρία οχήματα και μεταξύ αυτών ειδική ομάδα χημικών.

Είχε προηγηθεί - γύρω στις 8:30 π.μ. - κλήση για καπνούς από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και γι αυτό το λόγο αποφασίστηκε η προληπτική εκκένωσή των χώρων, όπως επίσης παρακείμενων επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η διαρροή ελέγχθηκε, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

