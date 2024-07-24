Στη νέα δυνατότητα αλλαγής παρόχου ρεύματος με ένα κλικ, μέσω της βοήθειας του gov.gr wallet αναφέρθηκε στην ΕΡΤ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.



Όπως τόνισε ο κ. Παπαστεργίου, «σε συνεργασία με το υπουργείο Ενέργειας μια επόμενη πολύ χρηστική διαδικασία, η οποία απλοποιείται, είναι το να μπορώ πλέον στα δυναμικά αυτά τα τιμολόγια, να επιλέγω την εταιρεία που θέλω και να μην χρειαστεί να πάω πουθενά για να κάνω αυτή την αλλαγή, να γίνεται μέσω του κινητού μου».

«Και σε όλα αυτά επειδή πάντα εύλογα δημιουργείται η ερώτηση “μα ο πατέρας μου δεν έχει καλή σχέση με το κινητό”, “εγώ δεν έχω καλή σχέση με το κινητό”, κρατάμε πάντα και μια παράλληλη διαδικασία, ένα παράλληλο κανάλι επικοινωνίας που θα είναι τα ΚΕΠ ή όποια διαδικασία σήμερα υπάρχει από τους παρόχους ενέργειας για τους ανθρώπους που δεν τα πάνε καλά με την τεχνολογία. Αλλά γι’ αυτούς οι οποίοι νιώθουν ασφαλείς να χρησιμοποιήσουν το wallet θα μπορούμε να το κάνουμε πλέον αυτό απλά» διευκρίνισε ο υπουργός.Ερωτηθείς για το πότε θα υπάρχει δυνατότητα χρήσης αυτής της νέας διαδικασίας απάντησε«Θα σας έρθει ένα notification, ένα μήνυμα στο wallet που θα λέει ότι για τη μεταφορά σας στην τάδε εταιρεία θέλουμε αυτά σας τα στοιχεία, τα δικά σας και του ακινήτου σας. Είναι αυτά τα σωστά; Ναι, είναι τα σωστά, αλλά δεν τα βάζω εγώ […] Η ομορφιά του συστήματος είναι ότι πλέον γλιτώνουμε λάθη πληκτρολόγησης. Δηλαδή όταν κάνουμε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου θέλουμε αριθμό πλαισίου, αριθμό κινητήρα που είναι πάρα πολύ εύκολο αν κάποιος το πληκτρολογήσει να κάνει λάθος. Πλέον όλα αυτά αντλούνται αυτόματα από τις βάσεις του υπουργείου Μεταφορών εν προκειμένω για τα αυτοκίνητα και πάνε κατευθείαν χωρίς εμείς να πληκτρολογήσουμε το παραμικρό» επισήμανε o κ. Παπαστεργίου.

