Συνεχίζονται οι στοχευμένες αστυνομικές δράσεις στο νησί της Ζακύνθου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου, για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, τον έλεγχο λειτουργίας των καταστημάτων και τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας των πολιτών.

Κατά τη διάρκεια των δράσεων, που αναπτύχθηκαν, κατά τη χθεσινή ημέρα έως τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (24.07.2024), σε περιοχές του νησιού όπου παρατηρούνται αυξημένα περιστατικά παραβατικότητας:

ελέγχθησαν -196- άτομα και -170- οχήματα,

προσήχθησαν -20- άτομα και

συνελήφθησαν -12- άτομα, στην περιοχή του Λαγανά.

Οι συλλήψεις αφορούσαν:

-2- για κατοχή μικροποσοτήτων κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης,

-4- για ηχορύπανση,

-1- διατάραξη κοινής ησυχίας,

-3- για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,

-1- για μέθη και

-1- για επικίνδυνη οδήγηση.

Επιπλέον, από αστυνομικούς Υπηρεσιών της Τροχαίας, για την αντιμετώπιση παραβατικών και επικίνδυνων-αντικοινωνικών οδηγικών συμπεριφορών, βεβαιώθηκαν συνολικά -67- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, εκ των οποίων, -35- στο Λαγανά, και επιβλήθηκαν τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα.

Οι παραβάσεις, αφορούσαν:

-10- για υπερβολική ταχύτητα,

-10- για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

–3– για μέθη,

-1- για επικίνδυνη οδήγηση και

-43- για παράνομες σταθμεύσεις.

Τέλος, για τις παραπάνω παραβάσεις, ακινητοποιήθηκαν συνολικά -13- οχήματα, για περιπτώσεις μέθης και μη χρήσης προστατευτικού κράνους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.