Η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε, μέσω της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, σε αστυνομική επιχείρηση διεθνούς κλίμακας με την κωδική ονομασία «Fake Star ΙΙ», για την καταπολέμηση της διακίνησης απομιμητικών προϊόντων που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η εν λόγω επιχειρησιακή δράση έλαβε χώρα το διάστημα 10 Απριλίου – 30 Σεπτεμβρίου 2023, ενώ υλοποιείται από το 2022, από την Ισπανία (Policia Nacional) και την Ελληνική Αστυνομία, υπό το συντονισμό της Europol, στο πλαίσιο της προτεραιότητας «Empact» (δείτε εδώ αποτελέσματα της δράσης του 2022).

Συμμετείχαν αστυνομικές Αρχές από 18 χώρες (Βέλγιο, Τσεχία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Ουγγαρία, Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Αλβανία, Γεωργία, Σερβία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής), καθώς και διάφοροι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο -3.123- ερευνών που πραγματοποιήθηκαν, συνολικά συνελήφθησαν -264- άτομα και κατασχέθηκαν -13.886.098- απομιμητικά προϊόντα συνολικής αξίας -120.847.062- ευρώ, ενώ στη χώρα μας συνελήφθησαν -33- άτομα και κατασχέθηκαν -1.600.789- απομιμητικά προϊόντα.

Όπως προέκυψε, τα απομιμητικά προϊόντα προέρχονταν κυρίως από την Τουρκία και την Κίνα, διακινούνταν μέσω διαδικτυακών πωλήσεων (ιστότοποι ηλεκτρονικού εμπορίου, διαδικτυακές εφαρμογές, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαδικτυακές μέθοδοι πληρωμής), ενώ η πλειονότητα των κατασχεθέντων προϊόντων αφορά αθλητικά ενδύματα, υποδήματα και τσάντες.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στη διαδικτυακή πύλη του Ελληνικού Κράτους (gov.gr) «Καταγγελία για οικονομικά εγκλήματα», για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.

