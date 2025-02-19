Συνέντευξη στον Μάκη Συνοδινό

Λεπτομέρειες για το έγκλημα που διαπράχθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στο ψυχιατρείο του Δαφνίου, με δράστη 47χρονο ασθενή του άρθρου 69 του Ποινικού Κώδικα που νοσηλεύεται από τον Νοέμβριο και θύμα μια ασθενή 44 ετών, χρήστρια ναρκωτικών, έδωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος μιλώντας στο skai.gr.

Η 44χρονη εισήχθη χθες το βράδυ κατά την εφημερία του νοσοκομείου στο 10ο τμήμα οξέων περιστατικών, είπε ο κ. Γιαννάκος και συνέχισε: «Με τα αίματα ο 47χρονος ασθενής πήγε στους νοσηλευτές που ήταν στη στάση, τους είπε ότι έσφαξε τη γυναίκα, μάλιστα την προσομοίασε με μια ασθενή, που είχε σκοτώσει με φρικιαστικό τρόπο, βγάζοντάς της τα μάτια, στο ψυχιατρικό τμήμα του ΓΝ Κέρκυρας και διέφυγε από το τμήμα».

Το τμήμα είχε 35 ασθενείς και 2 νοσηλευτές, είπε ο κ. Γιαννάκος και σημείωσε ότι ανοίγει συζήτηση για τον αν τέτοιοι ασθενείς που έχουν διαπράξει εγκλήματα πρέπει να νοσηλεύονται στα ψυχιατρικά νοσοκομεία μαζί με άλλους ασθενείς, χωρίς ιδιαίτερη φύλαξη, χωρίς γιατρούς, χωρίς προσωπικό.

