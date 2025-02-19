Το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Αμαλιάδας πέρασε σήμερα, λίγο μετά τις 9:00 π.μ., ο 56χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 52χρονου στο Ρουπάκι Ηλείας, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον της Ανακρίτριας.

Σύμφωνα με το patrisnews, έξω από τα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί περίπου 50 άτομα, συγγενείς και φίλοι του κατηγορούμενου, οι οποίοι μόλις τον αντίκρισαν ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και επευφημίες. Ο ίδιος σήκωσε τα χέρια και τους έγνεψε, δείχνοντας την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξή τους.

Η απολογία του 56χρονου αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες του αιματηρού περιστατικού, καθώς οι μαρτυρίες των εμπλεκομένων παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές.

Οι Αρχές εξετάζουν προσεκτικά όλα τα στοιχεία, ενώ η οικογένεια του θύματος έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, κάνοντας λόγο για προσχεδιασμένη επίθεση. Από την άλλη, η υπεράσπιση του κατηγορουμένου επιμένει ότι το θύμα και οι συγγενείς του ήταν αυτοί που του επιτέθηκαν πρώτοι, με τον 56χρονο να ενεργεί σε κατάσταση άμυνας.

Οι εξελίξεις στην υπόθεση παρακολουθούνται στενά, καθώς η υπόθεση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Πηγή: skai.gr

