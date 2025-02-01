Δεκαεννέα κεριά, όσα και τα χρόνια ζωής του νεαρού φοιτητή, ´Αλκη Καμπανού, που δολοφονήθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2022 σε τυφλό οπαδικό χτύπημα άναψαν απόψε στο σημείο όπου του επιτέθηκαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, στην περιοχή της Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη.

Τη λιτή και συμβολική δράση οργάνωσε η Δομή 1ης Φεβρουαρίου 2022 «Εις το Όνομα του 'Αλκη» παρουσία του πατέρα και της μητέρας του αδικοχαμένου νεαρού, φίλων και πολιτών που ήθελαν να στείλουν το ηχηρό μήνυμα πως «ο αθλητισμός ενώνει και δεν σκοτώνει».

Τα δύο τελευταία κεριά στο σημείο της δολοφονίας άφησαν συμβολικά ο πατέρας του, Αριστείδης Καμπανός και η μητέρα του, Μελίνα Κακουλίδου.

«Τρία χρόνια πέρασαν μέσα στο σκοτάδι. Δύσκολα χρόνια και είναι μερικές φορές που νιώθω λες και ζούμε έναν εφιάλτη και κάποια στιγμή μαζί με τη γυναίκα μου θα ξυπνήσουμε και θα πούμε πως όλο αυτό είναι ένα ψέμα. Αλλά δυστυχώς είναι αλήθεια», δήλωσε ο κ.Καμπανός μετά τη δράση της Δομής. Πρόσθεσε, πως, είναι «μεγάλος ο πόνος αλλά η αγάπη του κόσμου μας δίνει δύναμη να το ξεπεράσουμε».

Επίσης, κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή, ενώ ένα μέλος της Δομής τραγούδησε με τη συνοδεία της κιθάρας του την ωδή που έγραψε και μελοποίησε για τον 'Αλκη. Την ίδια ώρα ακούστηκαν τα συνθήματα «Άλκη Ζεις και δεν θα ξεχαστείς» και «Αλκη ζωντανός για πάντα Αρειανός», ενώ απλώθηκε ένα πανό με αίτημα για άμεση δημιουργία μνημειακού χώρου για τον αδικοχαμένο φοιτητή.

Όπως είπε ο εμπνευστής της Δομής, Λευτέρης Παπάς, το μνημείο δεν μπορεί να στηθεί στο σημείο της δολοφονίας καθώς υπάρχει κατάστημα που νοικιάστηκε από ιδιώτη και έχει ήδη κατατεθεί αίτημα στον δήμο Θεσσαλονίκης για χώρο που βρίσκεται λίγα μέτρα παραπάνω και ο οποίος δεν χρησιμοποιείται.

Το πρωί τελέστηκε μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στα Κοιμητήρια της Βέροιας με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από τη δολοφονία του 19χρονου.

Πηγή: skai.gr

