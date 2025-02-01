Δολοφονία τοπογράφου: Έτσι έφτασαν οι αρχές στα ίχνη του 48χρονου συνεργού

Την Τρίτη θα απολογηθεί ο 48χρονος, που συνελήφθη για την υπόθεση της δολοφονίας του 54χρονου τοπογράφου μηχανικού στο Νέο Ψυχικό και φέρεται να είναι ο συνεργός του δράστη της δολοφονίας.

Στο πλαίσιο των παραπάνω, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το τι προηγήθηκε της σύλληψης και πως η αστυνομία έφτασε στα ίχνη του 48χρονου.

Αρχικά, από το κλειστό κύκλωμα καμερών που υπήρχε στο χώρο στάθμευσης που ανήκε στην αδελφή του δράστη και βρίσκεται στο Μαρούσι, διαπιστώθηκε πως 17 ώρες μετά τη διάπραξη της δολοφονίας του τοπογράφου, ο 48χρονος μαζί με τον εκτελεστή μπήκαν και βγήκαν από το συγκεκριμένο χώρο με το μαύρο σκούτερ, πηγαίνοντας μάλλον για να εξαφανίσουν τόσο το όχημα όσο και τα δύο πιστόλια που χρησιμοποιήθηκαν στο φόνο.

Παράλληλα, το λευκό όχημα που βγήκε από τον χώρο είχε αρχικά με την πραγματική του πινακίδα κυκλοφορίας.

Φαινόταν να έχει αγοραστεί στις 30/5, φαινομενικά από Κύπριο πολίτη που όμως δεν υπάρχει.

Οι αρχές, έκαναν έρευνα στη μάντρα πώλησης αυτοκινήτων που δόθηκε το όχημα και πήραν το ΑΦΜ που δόθηκε για την αγοροπωλησία.

Από το ΑΦΜ έφτασαν στον λογιστή ο οποίος μάλιστα, είχε εκδώσει παρανόμως για άγνωστο άτομο, ένα ακόμη.

Όπως διαπιστώθηκε, από αυτό το δεύτερο ΑΦΜ είχε αγοραστεί το μαύρο σκούτερ στις 2/6 από άλλον Κύπριο πολίτη που επίσης διαπιστώθηκε πως δεν υπάρχει.

Ο 48χρονος είχε δώσει μάλιστα στον λογιστή κάποιες τηλεφωνικές συνδέσεις που ανήκαν σε κάποιο φίλο του.

Επίσης είχε δώσει emails που είχαν χρησιμοποιήσει σε άλλες παράνομες δραστηριότητες.

Τα emails αυτά φαίνεται να σχετίζονται με κάποια εταιρεία γεωργικών οχημάτων στο Αγρίνιο η οποία ελέγχεται από τις αρχές για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από διάφορες έκνομες ενέργειες.

Κάπως έτσι οι αρχές ταυτοποίησαν τον 48χρονο αφού έδειξαν την φωτογραφία του τόσο στον λογιστή όσο και στον πωλητή του οχήματος.

