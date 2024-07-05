Αθώοι κρίθηκαν οι δύο υπεύθυνοι του γηροκομείου στη Θεσσαλονίκη, όπου τον Αύγουστο του 2020 είχε εκδηλωθεί συρροή κρουσμάτων της Covid-19, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους 28 ηλικιωμένοι από επιπλοκές συνδεόμενες με τον κορονοϊό.

Ύστερα από πολυήμερη αποδεικτική διαδικασία και την εξέταση δεκάδων μαρτύρων, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκηw, κατά πλειοψηφία (6-1), υιοθέτησε την πρόταση της εισαγγελέως και αθώωσε τους κατηγορούμενους για την πράξη της παραβίασης μέτρων για την πρόληψη ασθενειών που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων.

Στο εδώλιο του Κακουργιοδικείου κάθισαν δύο αδέλφια --ο πρώτος ως υπεύθυνος σε επιστημονικά θέματα και η δεύτερη ως υπεύθυνη για διοικητικά ζητήματα. Στις απολογίες τους, τόσο κατά το στάδιο της ανάκρισης όσο και ενώπιον του δικαστηρίου, αρνήθηκαν την εις βάρος τους αποδιδόμενη κατηγορία.

Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται με εισαγγελική εντολή από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας που επί ενάμισι χρόνο μελέτησε τις συνθήκες λειτουργίας της συγκεκριμένης μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων.

Το παραπεμπτικό βούλευμα στηρίχθηκε στα συμπεράσματα των επιθεωρητών της Αρχής και αναφερόταν σε σειρά παραβιάσεων των μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του κορονοϊού, όπως υπεράριθμοι περιθαλπόμενοι, μη τήρηση των αποστάσεων στα δωμάτια φιλοξενίας των ηλικιωμένων και στους κοινόχρηστους χώρους, μη διενέργεια προληπτικών τεστ μοριακής ανίχνευσης του ιού για την έγκαιρη ανίχνευση κρουσμάτων, μη διαχωρισμός των αποβλήτων κ.ά.

Στην πρότασή της, η οποία έγινε δεκτή από το δικαστήριο, η εισαγγελέας της έδρας ανέφερε ότι έγινε προσπάθεια από τους κατηγορούμενους να λάβουν κάθε πρόσφορο μέτρο για την αποτροπή μετάδοσης του κορονοϊού, τονίζοντας ότι λάμβαναν μέτρα πιο αποτελεσματικά και από αυτά που προβλέπονταν. Η ίδια, αναλύοντας το κατηγορητήριο και σχολιάζοντας ένα προς ένα τα πέντε μέτρα πρόληψης που καταλόγιζε το κατηγορητήριο ότι παραβίασαν, ανέφερε ότι για τα τρία από τα μέτρα αυτά δεν υπήρχε κατά το επίδικο διάστημα ρητή υποχρέωση τήρησής τους με αντίστοιχες αποφάσεις των αρμόδιων υγειονομικών Αρχών. Για τα άλλα δύο μέτρα είπε ότι το ένα εφαρμόστηκε και το άλλο τηρήθηκε ημιτελώς, χωρίς όμως αυτό να ευθύνεται για την εξάπλωση του ιού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

