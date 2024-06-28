Αμετανόητοι οι κατηγορούμενοι για τους θανάτους από κορωνοϊό σε γηροκομείο στη Θεσσαλονίκη: «Κάναμε ό,τι έπρεπε»

Με τις απολογίες των κατηγορούμενων για την υπόθεση του γηροκομείου στη Θεσσαλονίκη, όπου τον Αύγουστο του 2020 εκδηλώθηκε συρροή κρουσμάτων του κορωνοϊού, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους 28 ηλικιωμένοι από επιπλοκές του ιού συνεχίστηκε σήμερα η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης.

Οι δύο υπεύθυνοι της δομής, που είναι αδέρφια, αρνήθηκαν την κατηγορία της παραβίασης μέτρων για την πρόληψη ασθενειών που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, με την οποία κάθισαν στο εδώλιο, λέγοντας πως τήρησαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και δήλωσαν συντετριμμένοι για τους θανάτους των τροφίμων.

Ο πρώτος κατηγορούμενος, που είναι υπεύθυνος για επιστημονικά θέματα στη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων σημείωσε ότι μέτρα παρθήκαν ήδη από τον Φεβρουαρίου του 2020, καθώς οι άνθρωποι που φιλοξενούνται εκεί είναι πολύ ευάλωτοι.

«Η δική μας ενασχόληση είναι μία συνεχής δέσμευση. Είσαι εκεί συνέχεια σωματικά και ψυχικά. Αυτή η φροντίδα για να έχει αποτέλεσμα πρέπει να είσαι εκεί και πρέπει να δείχνεις σε αυτούς τους ανθρώπους την αγάπη. Και στους συγγενείς. Είναι συνεχής δέσμευση», είπε στην αρχή της απολογίας του.

«Κάναμε συζητήσεις για τα μέτρα που έπρεπε να λάβουμε. Αρχικά αποκλείσαμε τους συγγενείς από τους περιθαλπτόμενους, αποφασίσαμε να φοράμε μάσκες υψηλής προστασίας που ήταν τότε πραγματικά δυσεύρετες, ποδονάρια, στολές και ορίσαμε πρωτόκολλο για την εισαγωγή», σημείωσε και συμπλήρωσε ότι επειδή τότε δεν υπήρχαν rapid test έκαναν από μόνοι τους τεστ αντισωμάτων πριν ακόμα έχουν σχετικές οδηγίες από τις αρχές.

Όποιος είχε επαφή με κρούσμα έμενε στο σπίτι 14 μέρες και επανερχόταν με τεστ αντισωμάτων. Η παραλαβή γινόταν στην είσοδο με κανόνες απολύμανσης.

Τον Απρίλιο βγήκαν οι πρώτες οδηγίες, παρακολουθούσαμε από το σάιτ του ΕΟΔΥ, είχα επικοινωνία με τον ιατρικό σύλλογο για τα μέτρα καθαρισμού και διαχείρισης κρούσματος. Δεν είχαν αναφορά στα τεστ.

Οι επόμενες οδηγίες ήρθαν στα τέλη Αυγούστου του 2020. Αυτά τα ΦΕΚ δεν ήρθαν ποτέ, ούτε μας κοινοποιήθηκαν.

Για ποιον λόγο να μην τηρήσουμε τις οδηγίες; Εδώ δεν βρίσκαμε μάσκες», είπε.

«Αυτό που συνέβη ήταν συγκλονιστικό για μας. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν οικογένεια. Μας πλήγωσε πάρα πολύ. Χάσαμε τους ανθρώπους μας», συμπλήρωσε.

Είπε ακόμα ότι τα μέτρα πρόληψης δεν έχουν σχέση με τα μέτρα αντιμετώπισης και ότι δεν υπήρχε μέτρο για τον έλεγχο προσωπικού. «Αυτό έγινε μετά, στα τέλη Αυγούστου. Τα μέτρα κοινοποιούνταν από την Περιφέρεια. Στις 31/7 εκδόθηκαν δύο ΦΕΚ και μας κοινοποιήθηκε μόνον αυτό για αναστολή επισκεπτηρίου. Το άλλο που έλεγε για τα δύο τεστ δεν μας στάλθηκε ποτέ. Όταν ήρθε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας μάς είπε ότι θα βάλουμε στα σχόλια ότι δεν κάναμε τεστ ενώ τους λέγαμε ότι είχαμε κάνει αντισωμάτων. Θεωρώ ότι είχε σύγχυση η ίδια η υπηρεσία», είπε ο κατηγορούμενος.

Είπε ακόμα ότι τον Αύγουστο έγιναν περίπου 300 τεστ στους εργαζόμενους, ενώ εκτίμησε πως δεν η μεταφορά των τροφίμων στα νοσοκομεία δεν ήταν σωστή.

«Γιατί να τους εκθέσουμε σε έναν κίνδυνο τόσο μεγάλο; Ήμασταν εγκλωβισμένοι. Δεν μπορούσαμε να πούμε όχι στους γιατρούς. Εμείς συνεχίζουμε να φροντίζουμε τους ανθρώπους και να λύνουμε τα προβλήματα. Θεωρώ πως κάναμε ό,τι έπρεπε», είπε ο πρώτος κατηγορούμενος.

Από την πλευρά της η δεύτερη κατηγορούμενη, υπεύθυνη για διοικητικά θέματα, τόνισε και αυτή πως έκαναν αυτά που έπρεπε.

«Η μονάδα είναι η οικογένειά μου. Εκεί μεγάλωσα. Εμείς πήραμε μέτρα από τον Φεβρουάριο. Κλείσαμε το επισκεπτήριο και ψάχναμε μάσκες σε όλη την Ελλάδα γιατί δεν υπήρχαν. Κάναμε θερμομετρήσεις, τεστ αντισωμάτων, τους εργαζόμενους τους κρατούσαμε σπίτι αν είχαν ύποπτες επαφές. Άλλαξε τελείως η καθημερινότητά μας», είπε στην απολογία της.

«Μου έλειψαν τα γλέντια οι αγκαλιές. Το σοκ ήταν ότι δεν μπορούσαμε να είμαστε δίπλα τους, να είναι κλεισμένοι να μην μπορούμε να τους αγκαλιάσουμε. Εγώ είχα μάθει έτσι από μωρό. Ο θάνατος αυτών των ανθρώπων μάς έχει συγκλονίσει. Μου στοίχισε πάρα πολύ», κατέληξε.

Η δίκη θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα με την αγόρευση της εισαγγελέως.

