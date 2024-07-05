Πιερρακάκης στον ΣΚΑΪ: Από τους αναπληρωτές του ΑΣΕΠ οι 10.000 μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικών

Για τις 10.000 μόνιμες και άμεσες προσλήψεις στην εκπαίδευση που ανακοινώθηκαν εχθές – οι περισσότερες που έχουν γίνει – μίλησε σήμερα καλεσμένος στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Οι διορισμοί αφορούν όλες τις βαθμίδες - νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια λύκεια – και οι εκπαιδευτικοί θα βρεθούν στις θέσεις τους πριν τον Σεπτέμβριο.

Έμφαση ωστόσο έχει δοθεί στην ειδική αγωγή και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

«Ένα κομμάτι – περίπου 4.500 – είναι από τον τακτικό προγραμματισμό προσλήψεων του υπουργείου Παιδείας. Οι υπόλοιποι προέρχονται από τους πίνακες του ΑΣΕΠ από τους 40.000 αναπληρωτές καθηγητές, οι οποίοι θα καλύψουν μόνιμες, οργανικές ανάγκες».

Οπως είπε ο υπουργός, εκτός των άλλων, οι προσλήψεις θα καλύψουν τα κενά των συνταξιοδοτήσεων ενώ θα αξιοποιηθούν οι πόροι που δίνονται στους αναπληρωτές για να γίνουν μόνιμες προσλήψεις.

Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, «όλες οι ειδικότητες κερδίζουν από την εξέλιξη αυτή. Η έμφαση θα δοθεί στην ειδική αγωγή και στο ειδικό διδακτικό προσωπικό. Επίσης, προτεραιότητα θα έχει η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Τα επόμενα χρόνια το ίδιο θα συμβεί και στις άλλες εκπαιδευτικές βαθμίδες, ώστε να καλυφθεί όλη η σχολική διάρθρωση».

«Είναι καθημερινή και πολύ μεγάλη η μέριμνα της κυβέρνησης υπέρ του μαθητή και υπέρ των περιοχών με μεγάλα προβλήματα. Ξεκινάμε, μάλιστα, να ασχοληθούμε και με τα σχολικά κτίρια, γιατί πολύ καλοί οι διαδραστικοί πίνακες, συνδέουν την εκπαίδευση με τη νέα εποχή, αλλά σημασία έχουν κι οι σοβάδες», πρόσθεσε.

Σε λειτουργία το «Ψηφιακό φροντιστήριο» για τους μαθητές των απομακρυσμένων περιοχών

Όπως ανέφερε στην συνέχεια, ο υπουργός, το «Ψηφιακό φροντιστήριο» για τους μαθητές των απομακρυσμένων περιοχών είναι ήδη σε λειτουργία, με υλικό από τα μαθήματα Γλώσσας και Μαθηματικών του Γυμνασίου.

Τον Σεπτέμβριο θα λειτουργήσει και το «Ψηφιακό φροντιστήριο» για τις Πανελλαδικές, με υλικό προετοιμασίας για τις εξετάσεις.

Για τις ψηφιακές τάξεις υπογράμμισε πως θα συσταθούν σε συγκεκριμένες περιοχές με την εξής διαδικασία: Θα προβλέπεται η φυσική παρουσία τριών καθηγητών των βασικών μαθημάτων στο πεδίο με την ταυτόχρονη ψηφιακή κάλυψη των υπόλοιπων μαθημάτων.

«Η ψηφιακή τάξη δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο ψηφιακά, χρειάζεται η φυσική παρουσία καθηγητή, η ψηφιακή κάλυψη της ύλης θα είναι επικουρική», διευκρίνισε.

Για τις πανελλαδικές

Όσον αφορά τις πανελλαδικές εξετάσεις, ο υπουργός Παιδείας σημείωσε: «Στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν μετράνε απόλυτες επιδόσεις, είναι εξετάσεις κατάταξης των μαθητών σε σχολές. Αυτό ισχύει από την ίδρυση των πανελλαδικών εξετάσεων. Παραμένουν οι πανελλαδικές εξετάσεις ένας αδιάβλητος διαγωνισμός κατάταξης. Φέτος, όσο χειροτέρεψαν οι επιδόσεις των υποψηφίων στη Φυσική τόσο βελτιώθηκαν σε άλλα μαθήματα του πεδίου, έτσι ώστε, ενώ υπάρχουν πρωτοσέλιδα για "σφαγές", η τελική εικόνα των επιδόσεων να είναι εντελώς ή σε κάποιο βαθμό διαφορετική. Χρειάζεται να ξαναδούμε κάποια πράγματα στις εξετάσεις και πριν από αυτό ή παράλληλα με αυτό να δούμε βελτιώσεις στο σχολείο από την πρώτη μέρα που μπαίνει ένα παιδί έως την τελευταία».

Για την λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων

Τέλος, σχετικά με την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων αποκάλυψε ότι «είμαστε πολύ κοντά στην ίδρυση παραρτημάτων ξένων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, καθώς υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από αμερικανικά και ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα, είναι περισσότερα του ενός», παραπέμποντας στο σύντομο μέλλον για επίσημες ανακοινώσεις.

Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Πιερρακάκης στα κοινά μεταπτυχιακά των ελληνικών δημοσίων ΑΕΙ με μεγάλα ξένα ΑΕΙ, διευκρινίζοντας πως το πτυχίο αυτού του μεταπτυχιακού θα μετράει κανονικά στην αγορά εργασίας.

«Στη Φλωρεντία υπάρχουν και λειτουργούν με τη μορφή εξάμηνου προγράμματος 41 παραρτήματα αμερικανικών πανεπιστημίων, τα περισσότερα με αναφορά στην αρχιτεκτονική. Στην Ελλάδα γιατί δεν μπορούμε να το έχουμε κάνει για την Αρχαιολογία και τη Φιλοσοφία;», κατέληξε ο υπουργός Παιδείας.

Πηγή: skai.gr

