Την απαλλαγή των δύο υπευθύνων της μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων στη Θεσσαλονίκη, όπου τον Αύγουστο του 2020 εκδηλώθηκε συρροή κρουσμάτων της Covid-19, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους 28 ηλικιωμένοι από επιπλοκές συνδεόμενες με τον κορωνοϊό, πρότεινε προς τους δικαστές του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, η εισαγγελέας της Έδρας.

«Ουδεμία ευθύνη φέρουν για τους θανάτους και πρέπει να κριθούν αθώοι» ανέφερε η εισαγγελέας, ολοκληρώνοντας την αγόρευσή της, με την οποία εισηγήθηκε την αθώωση των δύο κατηγορούμενων αδελφών: ο πρώτος ως υπεύθυνος σε επιστημονικά θέματα και η δεύτερη ως υπεύθυνη για διοικητικά ζητήματα.

«Έγινε προσπάθεια από τους κατηγορούμενους να λάβουν κάθε πρόσφορο μέτρο για την αποτροπή μετάδοσης του κορονοϊού» επισήμανε η εισαγγελική λειτουργός, τονίζοντας ότι λάμβαναν μέτρα πιο αποτελεσματικά και από αυτά που προβλέπονταν.

Αναλύοντας το κατηγορητήριο και σχολιάζοντας ένα προς ένα τα πέντε μέτρα πρόληψης που τούς καταλογίζεται ότι παραβίασαν (όπως υπεράριθμοι περιθαλπόμενοι, μη τήρηση των αποστάσεων στα δωμάτια φιλοξενίας των ηλικιωμένων και στους κοινόχρηστους χώρους, μη διενέργεια προληπτικών τεστ μοριακής ανίχνευσης του ιού για την έγκαιρη ανίχνευση κρουσμάτων, μη διαχωρισμός αποβλήτων), η εισαγγελέας επισήμανε ότι για τα τρία από τα μέτρα αυτά δεν υπήρχε κατά το επίδικο διάστημα ρητή υποχρέωση τήρησής τους με αντίστοιχες αποφάσεις των αρμόδιων υγειονομικών Αρχών. Για τα άλλα δύο μέτρα είπε ότι το ένα εφαρμόστηκε και το άλλο τηρήθηκε ημιτελώς, αλλά αυτό δεν ευθύνεται για την εξάπλωση του ιού.

Η διαδικασία διεκόπη και θα συνεχιστεί με τις αγορεύσεις των συνηγόρων πολιτικής αγωγής και υπεράσπισης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

