Άγρια συμπλοκή μεταξύ Ζακυνθινών και παρέας επισκεπτών, πιθανότατα από την Αθήνα, έλαβε χώρα τα ξημερώματα στον Λαγανά, στη Ζάκυνθο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό από μαχαίρι δύο νεαρών από τη Ζάκυνθο και ενός Αθηναίου από γροθιές.

Δώδεκα άτομα, εκ των οποίων, έντεκα ημεδαποί και ένας αλλοδαπός, ηλικίας από 17 έως 23 ετών, που συμμετείχαν στη συμπλοκή, συνελήφθησαν, από αστυνομικούς Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ζακύνθου. Αναζητούνται δύο ακόμη.

Ειδικότερα, τα ξημερώματα, σήμερα (05.07.2024), σε κατάστημα στην περιοχή του Λαγανά, έλαβε χώρα επεισόδιο μεταξύ δεκατεσσάρων νεαρών ατόμων, διαχωρισμένοι σε έξι και οκτώ άτομα, αντίστοιχα, που εξελίχθηκε σε συμπλοκή, σε οδό στην ίδια περιοχή.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, όλα ξεκίνησαν στις 2.30 μετά τα μεσάνυχτα, όταν η παρέα των «Αθηναίων», περίπου 10 έως 14 άτομα ηλικίας 20 – 30 ετών, διασκέδαζαν σε κλαμπ του Λαγανά, στο οποίο εργάζονται κάποια μέλη της Ζακυνθινής παρέας, ίδιων ηλικιών.

Σύμφωνα με καταγγελίες, οι νεαροί από την Αθήνα προέβησαν σε απρέπειες και προκλήσεις, με τους εργαζόμενους να τους βγάζουν έξω από το κλαμπ. Οι νεαροί έφυγαν βρίζοντας και απειλώντας την παρέα των Ζακυνθινών ότι «θα τα ξαναπούμε», για να λάβουν την απάντηση «όποτε θέλετε».

Δυόμιση ώρες μετά, περίπου στις 5 τα ξημερώματα και αφού νεαροί από τη Ζακυνθινή παρέα σχόλασαν από το κλαμπ, πήγαν να φάνε σε γνωστό φαστ φουντ του Λαγανά.

Λίγα μέτρα πριν το κατάστημα, τους περίμεναν οι εκδιωχθέντες νεαροί από την Αθήνα και τους επιτέθηκαν. Ο ένας από τους επιτιθέμενους χτύπησε τουλάχιστον 4 άτομα με στιλέτο.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, 20χρονος που συμμετείχε σ’ αυτή, με τη χρήση μαχαιριού τραυμάτισε, τέσσερα άτομα, ηλικίας 17 έως 21 ετών, ενώ ένα ακόμη άτομο, ηλικίας 20 ετών, τραυματίστηκε από γροθιές και κλωτσιές.

Δύο από τα θύματα νοσηλεύονται μαχαιρωμένα στην κοιλιά και στο συκώτι, ενώ άλλα δύο φέρουν επιφανειακά τραύματα.

Άσχημα χτυπημένος, κυρίως στο πρόσωπο, νοσηλεύεται και ένας από την παρέα των "Αθηναίων", ο οποίος γρονθοκοπήθηκε άγρια.

Η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προανάκρισης από το τμήμα Ασφαλείας Ζακύνθου, στο πλαίσιο της οποίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και -9- κινητά τηλέφωνα από τους εμπλεκόμενους.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.

