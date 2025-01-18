Την ενίσχυση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης με διακόσιους, επιπλέον, αστυνομικούς «από τον πίνακα μεταθέσεων» ζητά με επιστολή της προς το υπουργείο και τον αρχηγό της ΕΛΑΣ, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, με αφορμή το συμβούλιο που επίκειται να πραγματοποιηθεί για τις τακτικές μεταθέσεις έτους 2025.

Οι εκπρόσωποι των αστυνομικών επικαλούνται τις αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης που έχουν προκύψει με την έναρξη κατασκευής του fly over, την λειτουργία του μετρό και τη δημιουργία νέου τμήματος ενδοοικογενειακής βίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.

Επισημαίνουν, ακόμη, την αύξηση του μέσου όρου ηλικίας στις ομάδες ΔΙΑΣ, Ζ, ΟΠΚΕ, ΥΑΤ και ΥΜΕΤ και τις εκατό συνταξιοδοτήσεις, φέτος, υπηρετούντων αστυνομικών, οι οποίες, όπως υποστηρίζουν, δεν αναπληρώνονται από τις μεταθέσεις του 2024, ούτε από τις 150 εσωτερικές μετακινήσεις αστυνομικών από άλλες διευθύνσεις αστυνομικών για τη στελέχωση των νέων ομάδων της ΟΠΚΕ.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων σημειώνει ότι επίκειται η ενίσχυση της αστυνομίας της Αττικής, που επίσης έχει «έλλειψη προσωπικού», με την πρόσληψη εννιακοσίων νέων ειδικών φρουρών και άλλων εννιακοσίων αποφοίτων των σχολών αστυφυλάκων και, απευθυνόμενη προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον αρχηγό της αστυνομίας, αντιστράτηγο, Δημήτριο Μάλλιο, τονίζει:

«Θεωρούμε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να ενισχύσετε την ΓΑΔΘ, με ένα γενναίο αριθμό περί των 200 αστυνομικών, από τον πίνακα μεταθέσεων, έτσι ώστε να καλυφθούν τα υπηρεσιακά κενά που έχουν δημιουργηθεί με τις νέες υπηρεσιακές ανάγκες, ενώ ταυτόχρονα να υπάρξει και ανανέωση προσωπικού στις υπηρεσίες πρώτης γραμμής της πόλης, που αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Όντας γνώστες των προβλημάτων της ΓΑΔΘ, πιστεύουμε (και δεν ελπίζουμε) ότι θα προχωρήσετε στην απαιτούμενη γενναία ενίσχυσή της».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.