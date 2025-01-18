Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Μου έσπασε το τζάμι του αυτοκινήτου και άρχισε να με χτυπά

Ένα πρωτοφανές, σοκαριστικό περιστατικό καταγγέλλει μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο γνωστός σκηνοθέτης και αρχιτέκτονας Σταύρος Λίτινας.

«Προσπέρασα ένα λεωφορείο που βρισκόταν στη στάση. Έβγαλα alarm για να παρκάρω αριστερά στην οδό Στουρνάρη, μου κόρναρε παρατεταμένα ένα μηχανάκι… Χτύπησε την κόρνα δύο- τρεις φορές τελοσπάντων» περιγράφει χαρακτηριστικά συνοψίζοντας πως ενώ του έκανε νόημα για να ρωτήσει τί θέλει και να περάσει, ο οδηγός του δίκυκλου σταμάτησε μπροστά του, κατέβηκε έσπασε με τα χέρια του το τζάμι του οδηγού και άρχισε να τον χτυπάει με μπουνιές στο κεφάλι.

«Εγώ είμαι εγκλωβισμένος μέσα στο αυτοκίνητο με τη ζώνη ασφαλείας δεμένη και σε αριστερό παρκάρισμα χωρίς να μπορώ να βγω έξω από το αυτοκίνητο κι αφού τελείωσε ο πρώτος κύκλος, πάει να πάρει το μηχανάκι, επιστρέφει μου σπάει τον καθρέπτη του συνοδηγού, φεύγει για κανά πεντάλεπτο και ξαναγυρίζει. Αρχίζει να τα τραβά βίντεο…», προσθέτει εξιστορώντας το εξωφρενικό σκηνικό που εκτυλίχθηκε στον κεντρικότατο δρόμο της πόλης σε ώρα αιχμής και προσθέτοντας, λεπτομέρεια που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανατριχίλα πως ενώ τον τραβούσε βίντεο του έλεγε πως αν είχε όπλο θα τον σκότωνε.

Σύμφωνα με τον κο Λίτινα οι αρχές γνωρίζουν τα στοιχεία του δράστη και πρόκειται για άνδρα 30 ετών.

«Η αστυνομία δεν ξέρω τι ενέργειες έχει κάνει. Μετά την δημοσιότητα που πήρε το θέμα έχω μια ενημέρωση ότι κάτι κινείται» είπε μεταξύ άλλων ο Σταύρος Λίτινας εξηγώντας πως δεν μπορεί να κάνει κίνηση πριν πάρει έγγραφο από τη ΓΑΔΑ, το οποίο όμως θα βγει σε δέκα εργάσιμες ημέρες.

«Αυτές τις ημέρες που εγώ δίνω δημοσιότητα είμαι σε κίνδυνο», εκτίμησε μεταξύ άλλων.



Πηγή: skai.gr

