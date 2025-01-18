Λογαριασμός
Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: «Δεν ανανεώθηκε η σύμβασή μου σε πρόγραμμα ΑμεΑ επειδή διαμαρτυρήθηκα»

Ανδρας με ποσοστό αναπηρίας 85% καταγγέλλει την Περιφέρεια πως ενώ συμμετείχε σε επιδοτούμενο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, η σύμβασή του δεν ανανεώθηκε

Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Δεν ανανεώθηκε η σύμβασή μου σε πρόγραμμα ΑμεΑ

Για αναλγησία κατηγορεί την Περιφέρεια άνδρας με 85% αναπηρία και καρδιοπάθεια ο οποίος καταγγέλλει στον ΣΚΑΪ, παραθέτοντας σχετικές βεβαιώσεις που πιστοποιούν την κατάστασή του, πως ενώ συμμετείχε σε επιδοτούμενο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, η σύμβασή του δεν ανανεώθηκε.

Την ίδια ώρα, αναφέρει, πως παρόλα αυτά το πρόγραμμα καθώς και οι συμβάσεις των υπολοίπων ωφελουμένων, 110 στο σύνολό τους, ανανεώθηκαν κανονικά.

Ο άνδρας που έχει καταφύγει και στον συνήγορο του πολίτη, καταγγέλλει ειδικότερα πως αποφασίστηκε να εκδιωχθεί από το πόστο του εξαιτίας προσωπικής διένεξης που είχε με την προϊσταμένη του τμήματός του.

Η Περιφέρεια, τοποθετήθηκε για το θέμα, απαντώντας από την πλευρά της πως η απόλυση δεν έγινε για τον λόγο που υποστηρίζει ο άνδρας αλλά λόγω αντιεπαγγελματικής του συμπεριφοράς.

TAGS: kataggelies@skai.gr ΑμεΑ
