Έρμαιο στον κυκεώνα της γραφειοκρατίας βρίσκονται οι κάτοικοι του Κολωνού, καθώς μία αυτοσχέδια χωματερή έχει δημιουργηθεί δίπλα στο 162ο δημοτικό σχολείο και πλησίον οικιστικής ζώνης.



Μπάζα, έπιπλα, ανακυκλώσιμα και δομικά υλικά και γενικότερα όλων των ειδών τα απορρίμματα στοιβάζονται το ένα δίπλα στο άλλο, όπως αποκαλύπτουν αποκλειστικά βίντεο του ΣΚΑΪ.

Οι κάτοικοι σε απόγνωση

Οι κάτοικοι της γύρω περιοχής καταγγέλλουν ότι φορτηγά πηγαίνουν σε καθημερινή βάση και πετάνε μπάζα ή άλλα απορρίμματα, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί ένα βουνό από σκουπίδια. Η μυρωδιά, αν ανοίξει κάποιος που μένει ή εργάζεται εκεί κοντά το παράθυρο, είναι ανυπόφορη. Ενώ μαζεύονται μύγες, τρωκτικά και κουνούπια που συνθέτουν μία ανθυγιεινή ατμόσφαιρα, μη βιώσιμη και κυρίως ακατάλληλη για τα μικρά παιδιά του γειτονικού δημοτικού σχολείου που έρχονται καθημερινά σε επαφή με αυτήν την εστία μικροβίων.

Στο κέντρο της Αθήνας, μία χωματερή δίπλα σε σχολείο

Όπως αναφέρει ο Διευθυντής του 162ου δημοτικού σχολείου, Γιάννης Καρακάσης:

«Βλέποντας την εικόνα με την κατάσταση των σκουπιδιών σε ένα οικόπεδο που εφάπτεται με το 162ο δημοτικό σχολείο, απευθύνθηκα στην τωρινή δημοτική αρχή και στην προηγούμενη που την πρόλαβα για λίγο χρονικό διάστημα, με πάρα πολλά έγγραφα, πάρα πολλές αναφορές. Κάναμε ενέργειες με τη γειτονιά και με τον σύλλογο γονέων.

Προσπαθούμε να δώσουμε μία λύση σε αυτή την εικόνα ντροπής στο κέντρο της Αθήνας, μία χωματερή δίπλα στο σχολείο.

Το σχολείο μας συμμετέχει σε 7 περιβαλλοντικά προγράμματα, μιλά στα παιδιά για το περιβάλλον και από τα παράθυρα των αιθουσών αντικρίζουμε αυτήν την εικόνα με τα σκουπίδια.

Παρατηρήσαμε πρόσφατα ότι έχουν ξεφορτώσει μπάζα και στην έξοδο κινδύνου του σχολείου που είναι στην πίσω πλευρά του χώρου, αν χρειαστεί -ω μη γένοιτο!- θα έχουμε θέματα να ανοίξει.

Στο πλαίσιο της κλιμάκωσης της αντίδρασής μας, η πρόταση είναι να κλείσει το σχολείο συμβολικά και όλοι μαζί εκπαιδευτικοί, παιδιά, γονείς να κάνουμε μία συμβολική κινητοποίηση μήπως και ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι.»

Το χρονικό του γραφειοκρατικού «κομφούζιου» με το οικόπεδο

Τι συμβαίνει, όμως, και η αποκομιδή των απορριμμάτων έχει γίνει δύσκολη υπόθεση;

Το μπαλάκι των ευθυνών μετατοπίζεται από τη μία πλευρά στην άλλη. Το οικόπεδο, έχει 15 κληρονόμους.

Ο δικηγόρος των ιδιοκτητών Παναγιώτης Χασάπης μιλώντας στο skai.gr επεσήμανε ότι «από το 1968 και το 1986 ρυμοτομήθηκε και επιβαρύνθηκε με ρυμοτομικά βάρη, απαλλοτριώθηκε και, επομένως έφυγε από την εξουσία των ιδιοκτητών, χωρίς να αποζημιωθούν. Το 2004, υποχρεώθηκε δια του Υπουργείου να άρουν την απαλλοτρίωση και είτε να επανεπιβάλλουν τα ρυμοτομικά βάρη είτε να απαλλοτριώσουν και να αποζημιώσουν άμεσα τους ιδιοκτήτες είτε να το εξαγοράσουν. Αυτό από το 2004 που παραλείπουν να εκτελέσουν αυτήν την υποχρέωση και ο Δήμος και το Υπουργείο, κυρίως ο Δήμος, όμως, ο οποίος ήθελε να επιμείνει σε αυτά τα βάρη και όσο κρατά το οικόπεδο με βάρη έχει στερήσει κάθε πρακτική δυνατότητα από τους ιδιοκτήτες να επιμεληθούν το οικόπεδό τους».

Μάλιστα, προσέθεσε ότι ο πατέρας του είχε πρώτοαναλάβει την υπόθεση και όταν πέθανε την κληρονόμησε ο ίδιος, ο οποίος ασκεί τη δικηγορία για 40 χρόνια και παραυτα ακόμα ασχολείται με το ζήτημα.

Από την άλλη πλευρά, η Αντιδήμαρχος καθαριότητας, Ρωξάνη Μπέη, τονίζει ότι «είναι ένας ιδιωτικός χώρος. Εμείς ως Δήμος Αθηναίων δεν έχουμε την ιδιότητα κανονικά να επέμβουμε.Έχουμε κάνει τρεις παρεμβάσεις μέσα στην προηγούμενη χρονιά και μία σήμερα. Κανονικά χρειάζεται εισαγγελική παρέμβαση για να παρέμβουμε και να το καθαρίσουμε. Μπαίνουμε, ωστόσο, παρατύπως γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή. Θα βρεθούν τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και θα επιβληθεί πρόστιμο. Όταν τα πράγματα φτάνουν σε μία κατάσταση πολύ προβληματική όσο μπορούμε βοηθάμε. Είναι πολύ μεγάλο και ανοιχτό και δεν μπορούμε να παρέμβουμε με οποιαδήποτε άλλη εργασία ως Δήμος Αθηναίων γιατί πρόκειται για ιδιωτικό χώρο».

Οι ιδιοκτήτες ισχυρίζονται ότι νοίκιασαν το οικόπεδο για να γίνει πάρκινγκ αλλά δεν μπόρεσε να βγάλει άδεια λειτουργίας επειδή βρισκόταν υπό καθεστώς υπό ρυμοτόμησης. Ο δήμος, όμως, απαντά ότι αυτό κανονικά δεν θα έπρεπε να συνιστά πρόβλημα για την καθαριότητα του οικοπέδου 15 στρεμμάτων και ότι λόγω της πολύ μεγάλης έκτασης του χώρου συνιστά μία ιδιαίτερα κοστοβόρα διαδικασία που επιβαρύνει τους δημότες.

Πάντως, λίγο μετά την εκτύλιξη του ρεπορτάζ μηχανήματα του Δήμου εθεάθησαν να καθαρίζουν το οικόπεδο προκειμένου να μπει τέλος στην ταλαιπωρία των κατοίκων. Αναμένεται να φανεί η διάρκεια της χρονικής περιόδου που θα παραμείνει καθαρό.

