Έναν μικρό θησαυρό άρπαξαν από 54χρονο τουρίστα την ώρα που βρισκόταν σε δοκιμαστήριο εμπορικού καταστήματος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια τον εκβίαζαν για να τού επιστρέψουν τα κλοπιμαία.

Η υπόθεση έγινε γνωστή μετά από καταγγελία του θύματος, που έχει καταγωγή από το Ισραήλ και βρισκόταν για ολιγοήμερες διακοπές στην πόλη.

Όπως κατήγγειλε στην Αστυνομία, το τσαντάκι περιείχε -μεταξύ άλλων- τρία δακτυλίδια με λευκόχρυσο και διαμάντια και μια διαμαντένια αλυσίδα, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 75.000 ευρώ.

Οι δράστες ήρθαν σε επικοινωνία μαζί του και ζητούσαν εκβιαστικά το ποσό των 500 ευρώ για να τού επιστρέψουν τα κοσμήματα.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. οδήγησαν στη σύλληψη των δραστών και όπως έγινε γνωστό πρόκειται για έναν 45χρονο Ουκρανό, έναν 44χρονο Αρμένιο κι έναν 43χρονο Γεωργιανό.

Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης που τους απήγγειλε κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος και τους παρέπεμψε να απολογηθούν στον 4ο τακτικό ανακριτή, από τον οποίο πήραν προθεσμία για την Παρασκευή.

Τα κλοπιμαία βρέθηκαν στην κατοχή τους και αποδόθηκαν στον κάτοχό του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

