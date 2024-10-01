Λογαριασμός
Ο Κωνσταντίνος Ζούλας διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΣΚΑΪ

Η επίσημη ανακοίνωση από το γραφείο Τύπου του ΣΚΑΪ

Κωνσταντίνος Ζούλας

Ο Όμιλος ΣΚΑΪ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανάληψη της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου από τον κ. Κωνσταντίνο Ζούλα.

Ο Κωνσταντίνος Ζούλας με μακρά πείρα στον χώρο των ΜΜΕ, έχει εργαστεί επί σχεδόν τρεις δεκαετίες ως δημοσιογράφος τόσο στον Τύπο, όσο και σε ηλεκτρονικά Μέσα Ενημέρωσης της χώρας μας, ενώ τα τελευταία πέντε χρόνια υπήρξε πρόεδρος της ΕΡΤ, συμβάλλοντας καθοριστικά με τις καινοτόμες ιδέες του στην αναγέννηση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

Κωνσταντίνος Ζούλας

ΣΚΑΪ Κωνσταντίνος Ζούλας
