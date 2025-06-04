Θεσσαλονίκη: Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα στο Μετρό - Κανονικά η κυκλοφορία στις δύο τροχιές

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των συρμών του μετρό της Θεσσαλονίκης και στις δύο τροχιές, καθώς αποκαταστάθηκε το πρόβλημα που υπήρχε από νωρίς το πρωί, ενώ έχει ανοίξει ο σταθμός «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός».

Σύμφωνα με την THEMA, το ζήτημα έχει αποκατασταθεί και η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά σε όλο το μήκος της γραμμής.

Νωρίτερα ο σταθμός «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός» παρέμενε κλειστός και η κυκλοφορία από τον σταθμό «Σιντριβάνι» έως τον σταθμό «Δημοκρατίας» πραγματοποιούταν μόνο μέσω της τροχιάς 2.

Πηγή: skai.gr

