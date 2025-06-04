Με προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία του μετρό Θεσσαλονίκης από νωρίς το πρωί της Τετάρτης.

Συγκεκριμένα, ο σταθμός στον ΟΣΕ παραμένει κλειστός λόγω τεχνικού ζητήματος ενώ από τον σταθμό «Σιντριβάνι» έως τον σταθμό «Δημοκρατίας» η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 2.

Η ενημέρωση από τη διαχειρίστρια εταιρεία:

«Ο σταθμός “Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός” παραμένει προσωρινά κλειστός λόγω τεχνικού ζητήματος. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά από τον σταθμό “Νέα Ελβετία” έως τον σταθμό “Σιντριβάνι” και στις δύο τροχιές. Από τον σταθμό “Σιντριβάνι” έως τον σταθμό “Δημοκρατίας” η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 2».

Πηγή: skai.gr

