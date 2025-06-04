Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Προβλήματα στο μετρό Θεσσαλονίκης: Κλειστός ο σταθμός στον ΟΣΕ - Πώς κινούνται οι συρμοί

Από τον σταθμό “Σιντριβάνι” έως τον σταθμό “Δημοκρατίας” η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 2 - Τεχνικό ζήτημα στον σταθμό του ΟΣΕ 

Μετρό Θεσσαλονίκης

Με προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία του μετρό Θεσσαλονίκης από νωρίς το πρωί της Τετάρτης.

Συγκεκριμένα, ο σταθμός στον ΟΣΕ παραμένει κλειστός λόγω τεχνικού ζητήματος ενώ από τον σταθμό «Σιντριβάνι» έως τον σταθμό «Δημοκρατίας» η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 2.

Η ενημέρωση από τη διαχειρίστρια εταιρεία:

«Ο σταθμός “Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός” παραμένει προσωρινά κλειστός λόγω τεχνικού ζητήματος. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά από τον σταθμό  “Νέα Ελβετία” έως τον σταθμό “Σιντριβάνι” και στις δύο τροχιές.  Από τον σταθμό “Σιντριβάνι”  έως τον σταθμό “Δημοκρατίας” η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 2». 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μετρό Θεσσαλονίκης σταθμός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark