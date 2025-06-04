Το ιστορικό κτίριο του Ορφανοτροφείου της Πριγκήπου κατασκευάστηκε πριν από 127 χρόνια με την προοπτική να λειτουργήσει ως ξενοδοχείο. Τότε δεν εξασφάλισε την αναγκαία άδεια.

Τώρα, η προοπτική να λειτουργήσει ως ξενοδοχείο μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια, προκειμένου το μοναδικής αρχιτεκτονικής αξίας κτίριο - το μεγαλύτερο ξύλινο της Ευρώπης -, το οποίο βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο της Πριγκήπου, με μοναδική θέα στη θάλασσα του Μαρμαρά, να διασωθεί από τη φθορά που έφτασε πριν λίγα χρόνια να το απειλεί με κατάρρευση.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, η Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου αποφάσισε ομόφωνα την οικονομική αξιοποίηση του κτιρίου, το οποίο παραμένει κλειστό εδώ και δεκαετίες. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το Φανάρι είχε ετοιμάσει ήδη μελέτη αξιοποίησης, την οποία είχε παρουσιάσει η εταιρεία Sevotel. Στη μελέτη προτείνονται εναλλακτικές λύσεις αξιοποίησης.

Εκτός από τη μελέτη, στη Σύνοδο έγινε αναλυτική παρουσίαση εναλλακτικών προτάσεων συνεργασίας με υποψήφιους επενδυτές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο σχεδιασμός αφορά την προοπτική μακροχρόνιας μίσθωσης. Οι όροι πρόκειται να οριστικοποιηθούν στο προσεχές μέλλον από αρμόδια επιτροπή που πρόκειται να συσταθεί. Η επικρατέστερη εκδοχή είναι το κτίριο του Ορφανοτροφείου να αξιοποιηθεί ως ξενοδοχείο και χώρος φιλοξενίας και δεν αποκλείονται συνεργασίες με μεγάλους ομίλους από την Τουρκία, την Ελλάδα και πολυεθνικές ξενοδοχειακές εταιρείες.

Πηγή: skai.gr

