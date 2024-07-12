Απάτη σε βάρος του Δημοσίου με ζημία ύψους άνω του 1,4 εκατ. ευρώ αποκαλύφθηκε από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος.

Εξακριβώθηκε, σύμφωνα με το voria.gr, η δράση 40χρονου ημεδαπού, ο οποίος μέσω της ίδρυσης επιχειρήσεων με χρήση «αχυρανθρώπων» προκάλεσε ζημία σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου, ύψους άνω του 1,4 εκατομμυρίων ευρώ.

Προηγήθηκε σχετική καταγγελία, για τη διερεύνηση της οποίας πραγματοποιηθήκαν επιτόπιοι έλεγχοι σε επιχειρήσεις και έρευνες μέσω πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμογών, αλληλογραφία με αρμόδιες φορολογικές Αρχές και φορείς είσπραξης βεβαιωμένων ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και λοιπές ανακριτικές πράξεις.

Τα κομμωτήρια, τα γυμναστήρια και οι αποφυγή φόρων

Προέκυψε ότι, ο 40χρονος υποκίνησε ή/και παραπλάνησε ή/και συνεργάστηκε με φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώθηκαν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές 10 εταιρειών – επιχειρήσεων, κυρίως γυμναστηρίων και κομμωτηρίων, που εδρεύουν στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και ως υποκρυπτόμενο πρόσωπο, το οποίο άσκησε τη σχετική δραστηριότητα αυτών, απέφυγε βεβαιωμένους φόρους, ασφαλιστικές εισφορές και μέτρα που έχει επιβάλει το ελληνικό Δημόσιο κατά των ανωτέρω επιχειρήσεων, συνολικού ύψους 1.401.185,28 ευρώ.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υπεβλήθη στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ ενημερώθηκαν και οι αρμόδιες υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., ΕΛ.ΚΕ., Περιφερειακή Διεύθυνση Κ.Ε.Α.Ο.) για τις δικές τους ενέργειες και την επιβολή των ανάλογων διοικητικών κυρώσεων.

