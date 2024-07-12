Την κατασκευή πλωτής εξέδρας δρομολογεί το υπουργείο Ναυτιλίας στην παραλία του Μπάλου, μετά τις τριτοκοσμικές εικόνες που κυκλοφόρησαν και έδειχναν τους τουρίστες να αποβιβάζονται από τα καραβάκια μέσα στη θάλασσα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη από χθες εγκρίθηκε από το υπουργείο Ναυτιλίας η κατασκευή της πλωτής εξέδρας, με σκοπό τη χρήση της για την πρόσδεση σκαφών στο πλαίσιο της δραστηριοποίησης πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων. Εξασφαλίζεται με αυτό τον τρόπο η ομαλή από-επιβίβαση των τουριστών σε μια από τις ομορφότερες περιοχές της χώρας.
Δείτε βίντεο από την αποβίβαση τουριστών στον Μπάλο:
Την ίδια ώρα, σε πρόσφατη υπουργική απόφαση που εκδόθηκε τον περασμένο Ιούνιο, ορίζεται ότι «μέχρι την έκδοση του Σχέδιου Διαχείρισης καθώς και την ρύθμιση θεμάτων καθολικής προσβασιμότητας, η προσέγγιση των επισκεπτών από τα πλωτά μέσα στην παραλία θα πραγματοποιείται με χρήση πλωτής εξέδρας» η οποία ωστόσο δεν έχει ακόμα τοποθετηθεί.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Μπάλο επισκέπτονται 2.900 άτομα την ημέρα, τη στιγμή που επιστήμονες επισημαίνουν ότι Mπάλος, Λαφονήσι, Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς, αποτελούν μνημεία της φύσης που εκτός από την αξία τους για το περιβάλλον και τον άνθρωπο, έχουν τεράστια τουριστική υπεραξία, καθώς προστατεύοντάς τα μπορεί να δουλέψει ο τουρισμός όλης της δυτικής Κρήτης.
*Οι φωτογραφίες είναι από το e-kissamos
