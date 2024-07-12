Λογαριασμός
Σύγκρουση βυτιοφόρου με αυτοκίνητο στη λεωφόρο Πόρτο Ράφτη- Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο οδηγός του ΙΧ

Η τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από το ύψος του 34ου Χλμ.

Σύγκρουση βυτιοφόρου με αμάξι στη λεωφόρο Πόρτο Ράφτη

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στο Πόρτο Ράφτη με σύγκρουση αυτοκινήτου με βυτιοφόρο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική από τα συντρίμμια του ΙΧ ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο οδηγός του ο οποίος και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ.

Το συμβάν σημειώθηκε στο 38 χλμ της Λεωφόρου Πόρτο Ράφτη Αττικής και στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Η τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από το ύψος του 34ου Χλμ.

Τα συντρίμμια δεν έχουν απομακρυνθεί ακόμη από το οδόστρωμα.

