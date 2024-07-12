Σοκάρει το βίντεο με την άγρια συμπλοκή νεαρών οι οποίοι πιάστηκαν στα χέρια χθες βράδυ σε πλατεία της Αμφιλοχίας, με αφορμή ένα τραπ τραγούδι

Η αγριότητα των επεισοδίων έχει σκορπίσει μεγάλη ανησυχία στην πόλη της Αμφιλοχίας ενώ έχει ήδη σημειωθεί μία σύλληψη για το περιστατικό.

Το βίντεο με τη συμπλοκή των νεαρών:

Στη συμπλοκή, σύμφωνα με το agriniopress φέρεται πως συμμετείχαν δύο παρέες, οκτώ άτομα από την Αμφιλοχία και επτά από το Αγρίνιο που μετέβησαν αργά χθες το βράδυ στην περιοχή με ένα ΙΧ φορτηγό και ένα δίκυκλο.

Η κεντρική πλατεία της Αμφιλοχίας έγινε πεδίο μάχης και σε ένα πάρκινγκ 18χρονος Αγρινιώτης φέρεται πως έδειρε και τραυμάτισε έναν 17χρονο

Ο 18χρονος συνελήφθη ενώ έξι ακόμη αναζητούνται από τις αρχές που εντόπισαν μία μεταλλική ράβδο και μία μπετόβεργα. Από τις συμπλοκές προκλήθηκαν ζημιές σε οχήματα και σε παράθυρα, γεγονός που έχει αναστατώσει την περιοχή.

Για το σοβαρό επεισόδιο είναι σε εξέλιξη προανάκριση της Αστυνομίας που ερευνά και υλικό από κάμερες της περιοχής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.