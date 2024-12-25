Απαραίτητη είναι η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων στα οχήματα που κινούνται από και προς τα χιονοδρομικά κέντρα της Ημαθίας και του Ελατοχωρίου Πιερίας.

Aλυσίδες χρειάζονται οι οδηγοί στις επαρχιακές οδούς Νάουσας-Σελίου (από το 9ο χιλιόμετρο), Βέροιας-Σελίου (από το 18ο έως το 26ο χιλιόμετρο) και από Νάουσα προς 3-5 Πηγάδια (από το 9ο χιλιόμετρο), σε τμήμα της παλιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Βέροιας-Κοζάνης, μέσω Καστανιάς, όπως επίσης από το 5ο χιλιόμετρο της δασικής οδού Ελατοχωρίου έως το χιονοδρομικό κέντρο στην Πιερία.

Πηγή: skai.gr

