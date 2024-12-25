Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 36χρονος για ενδοοικογενειακή βία

Για επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της συζύγου του συνελήφθη 36χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Σιέρα Λεόνε, λίγο πριν από το μεσημέρι, ανήμερα των Χριστουγέννων στα Διαβατά Θεσσαλονίκης.

Η Άμεση Δράση ειδοποιήθηκε από περίοικους για επεισόδιο μεταξύ του ζευγαριού στις 11:20 και αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο.

Ο 36χρονος άνδρας συνελήφθη ενώ η 34χρονη γυναίκα, ίδιας υπηκοότητας, μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.