Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι ξυλοκόπησαν πατέρα και γιο - Στο νοσοκομείο οι τραυματίες

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, βραδινές ώρες χθες (21-03-2025), συνέλαβαν δύο 15χρονους και δύο 16χρονους, διότι από κοινού, με χρήση σωματικής βίας, τραυμάτισαν πατέρα και γιο (57 και 31 ετών αντίστοιχα), στην περιοχή των Διαβατών.

Οι τραυματίες διακομίσθηκαν με σταθμό του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, ενώ αναζητείται ένας ακόμη εμπλεκόμενος ανήλικος, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Την υπόθεση ερευνούν αστυνομικοί του Α.Τ. Δέλτα.

