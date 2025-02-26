Σοβαρό ατύχημα συνέβη το πρωί της Τετάρτης στην περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης, όταν ένας 33χρονος εργαζόμενος στα τρένα, επιχείρησε να ανέβει σε αμαξοστοιχία που ήταν εν κινήσει.

Το εργατικό ατύχημα συνέβη περίπου στις 9:00, όταν ο 33χρονος φέρεται να προσπάθησε να επιβιβαστεί σε εν κινήσει τρένο στην περιοχή της αφύλακτης διάβασης του ΟΣΕ, στη Γ' είσοδο της ΒΙΠΕ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για κλειδούχο ο οποίος επιχείρησε να ανέβει σε βαγόνι εμπορικής αμαξοστοιχίας η οποία κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα.

Τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν, ότι ο άνδρας τραυματίστηκε και το δεξί του πόδι όπως αναφέρει το voria ακρωτηριάστηκε από τον αστράγαλο και κάτω.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αλλά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Ο άνδρας διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Πηγή: skai.gr

